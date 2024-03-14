البرازيل عضوا مراقبا في منظمة الإيسيسكو

تسلم الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، خلال استقبال ألكسندر كيدو لوبيز بارولا، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة المغربية، خطابا رسميا من ماورو فييرا، وزير خارجية البرازيل، يتضمن رغبة البرازيل الانضمام لعضوية منظمة الإيسيسكو بصفة مراقب.

وفي مستهل اللقاء، الذي عقد اليوم الخميس بمقر الإيسيسكو في الرباط، رحب الدكتور المالك بالخطوة المتميزة لجمهورية البرازيل، مؤكدا أهميتها البالغة ودلالتها العميقة، باعتبارها ثمرة من ثمار تبني الإيسيسكو لرؤيتها الجديدة وسياستها الانفتاحية في توجهاتها الاستراتيجية، لفائدة دول العالم الإسلامي والمجتمعات المسلمة حول العالم.

وأوضح أن البرازيل تربطها علاقات تاريخية متميزة مع العديد من دول العالم الإسلامي، وأن انضمامها إلى الإيسيسكو بصفة مراقب من شأنه أن يطور هذه العلاقات، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمنظمة ستعمل على استكمال جميع الإجراءات الخاصة بهذا الانضمام.

وأبرز المدير العام للإيسيسكو أن العضوية ستعزز التعاون القائم بين المنظمة والبرازيل في مجالات التربية والعلوم والثقافة، حيث أنشأت الإيسيسكو كرسيا بحثيا حول "الفن والطبيعة"، بالجامعة الفيديرالية في ولاية ريو غراندي دوسول البرازيلية، كما ستنظم الدورة القادمة من ورشة الإيسيسكو التدريبية الرابعة لتصنيع قمر صناعي تعليمي (كان سات) في البرازيل، بالإضافة إلى التعاون القائم بين قطاع التربية في المنظمة ومعهد لولا، الذي يركز على قضايا التنمية الاجتماعية والتعليم.

من جانبه، ثمن السفير البرازيلي لدى المغرب، أدوار الإيسيسكو، موضحا أن قرار انضمام البرازيل إلى الإيسيسكو بصفة مراقب هو تجسيد لحرصها على تعزيز التعاون مع المنظمة، ومع دول العالم الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة.