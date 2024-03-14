نفوق 30 عجلا في حريق مزرعة بإدفو

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نشب حريق هائل داخل مزرعة قرية أبو غلاب بمدينة إدفو، ما أسفر عن نفوق 30 رأس ماشية.

وتلقى قوات الحماية المدنية بمركز إدفو بمحافظة أسوان، إخطاراً يفيد بنشوب حريق فى مزرعة بقرية أبو غلاب، أسفر عن نفوق 30 عجلا.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتم السيطرة، وإخماد الحريق قبل امتداده بالأحواش المجاورة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق نشب، والذي أسفر عن نفوق عدد 30 عجلا دون وجود إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.