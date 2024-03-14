مدير تعليم المنيا: تعزيز قيم المواطنة وأسس الديمقراطية من خلال الاتحادات الطلابية

أكد محمد سليمان عبد الله، مدير عام إدارة المنيا التعليمية، أن الاتحادات الطلابية هي القناة التي يمارس من خلالها الطلاب الديمقراطية ويعبر من خلالها عن آرائهم ومشاكلهم بموضوعية وحيادية، وتعمل على ترسيخ قيم الانتماء والولاء لهذا الوطن، وتعزيز قيم المواطنة وأسس الديمقراطية وحرية الرأي وقبول الآخر، وممارسة حقهم في اختيار ممثليهم في جو ملائم تسود فيه حرية التعبير والتسامح والشعور بالمسئولية والالتزام بقيم المجتمع وحقوق الإنسان.

وأضاف مدير عام إدارة المنيا التعليمية، أنه حرص على عقد لقاء بأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب إدارة المنيا التعليمية بمكتبه، لتفعيل أنشطة الاتحادات الطلابية وتقديم كل أشكال الدعم التي تضمن أدائها لدورها الفعال على الوجه الأكمل.

وأوضح عبدالله، أن الدولة تسعى جاهدة إلى بناء منظومة متكاملة لرعاية القيادات الطلابية واكتشاف ورعاية الموهوبين في شتى المجالات الأدبية والفنية والرياضية والعلمية من أجل العبور إلى آفاق المستقبل بسواعد أبناء مصر الذين سيحققون النهضة لبلدنا مصر، مطالبا الطلاب بضرورة تقدير المسئولية التي تولوها، وأن ماهم فيه الآن تكليف أكثر من كونه تشريف.

كما أوصاهم أن يرتفع طموحهم في الدراسة والحياة، وطالبهم بضرورة إعداد خطة لتكوين رؤية واضحة.