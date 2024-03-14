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إطلاق صواريخ من لبنان على مواقع إسرائيلية بأصبع الجليل

هايدي صبري
نشر في: الخميس 14 مارس 2024 - 10:55 ص | آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2024 - 10:55 ص

أطلقت صواريخ، صباح اليوم الخميس من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل.

كما سمع دوي صفارات الإنذار تدوي في بلدة كفار بلوم في إصبع الجليل قرب الحدود مع لبنان، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وفي سياق منفصل، استبعد وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبناني عبد الله بو حبيب أن "تشنّ إسرائيل حرباً بريّة على لبنان لأنّها تعرف بأنّ هكذا حرب لن تكون نزهة بالنسبة لها"، متوقعا "أن تطول حرب الاستنزاف التي تشنّها إسرائيل عبر مسيّراتها".

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم الخميس عن الوزير بو حبيب قوله إنّ "المبعوث الأمريكي آموس هوكستين لا يحبّ التعاطي مع وزارة الخارجيّة اللبنانيّة"، مشيرا إلى أنه سجّل عتباً شديداً على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "لأنّه لم يتّخذ موقفاً من ذلك".


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