أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء الجمعة، مقتل قيادي في تنظيم داعش، وصفه بأنه «أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم».

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «عناصر جهاز المخابرات الوطني العراقي، تمكنوا بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى (أبو خديجة)، الذي يشغل منصب ما يسمّى (نائب الخليفة وهو الذي يشغل منصب ما يسمى والي العراق وسوريا، ومسئول اللجنة المفوّضة ومسئول مكاتب العمليات الخارجية) ويُعد أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم».

يواصل العراقيون انتصاراتهم المبهرة على قوى الظلام والإرهاب، حيث تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي، بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى (أبو خديجة) الذي يشغل منصب ما يسمّى (نائب الخليفة وهو الذي… — محمد شياع السوداني (@mohamedshia) March 14, 2025

والأسبوع الماضي، أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في العراق عن الإطاحة بمسئول التمويل والدعم لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان أنه «بتوجيه وإشراف وزير الدفاع ثابت العباسي، وضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لأبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وبجهد استخباري دقيق، تمكنت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة الى المديرية ذاتها من الإطاحة بإرهابي خطير في محافظة صلاح الدين».

وأشارت الى أن «الإرهابي كان مسئول التمويل والدعم اللوجستي، وهو عنصر استخباري لدى عناصر (داعش) الإرهابية وصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب».