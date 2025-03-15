الإسكندرية تنفذ عددا من التحويلات المرورية استكمالا للمشروعات القومية

أعلنت محافظة الإسكندرية أنه من المقرر تنفيذ عدد من التحويلات المرورية، بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية، والتي من المقرر تنفيذها بداية من صباح غدا السبت ولمدة 3 شهور.

يأتي ذلك استكمالا للمشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض الإسكندرية، وفي إطار توجيهات أحمد خالد محافظ الإسكندرية، خلال الاجتماع التنسيقي مع جميع الجهات التنفيذية المعنية المشاركة بمشروع توسعة الكورنيش، وإنشاء كوبري محمد نجيب، وإنشاء نفق الطفولة السعيدة، بالإسراع في إنجاز مشروع توسعة طريق الكورنيش، وتذليل كل العقبات على الأرض ليتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في 15-6-2025 بدلا من 30-8-2025، وذلك قبل بداية موسم الصيف المقبل.

وأشار البيان، إلى أنه تضم التحويلات المرورية الآتية:

1- تحويل طريق الجيش من الحارة القبلية اتجاه الحارة البحرية.

2- تقسيم الحارة البحرية إلى 3 حارات لكل اتجاه بداية من منطقة مدرسة الطفولة السعيدة وحتى إشارة مسجد سيدي بشر بطول 850 مترا تقريبا.

3- الغلق الكلي لعدد من المحاور العرضية هي :

-محور محمد نجيب

-شارع الطفولة السعيدة

-شارع الحزب الوطني القديم

وتنسيقا مع إدارة مرور الإسكندرية سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بجميع الطرق والمحاور الرئيسية نطاق منطقة التحويلات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة والحد من التكدسات وخاصة أوقات الذروة.