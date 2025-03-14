وزير الأوقاف: القرآن يربّي الإنسان على شهود الجمال في كل شيء

• الأزهري: خزائن الجود بيد الله.. فاطلبوا منه كل شيء

تناول الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عددا من القيم والمعاني السامية التي يحملها الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم، في برنامج اللؤلؤ والمرجان، مسلطًا الضوء على مفهوم الجمال الذي تكرر في آياته.

وأوضح وزير الأوقاف أن الله سبحانه وتعالى أودع في هذا الجزء إشارات متكررة إلى الجمال في مختلف جوانب الحياة، حتى في أبسط الأمور مثل الأنعام، إذ يقول تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾، مشيرًا إلى أن تربية الوجدان على شهود الجمال في كل شيء تقي الإنسان من القبح في الفكر والسلوك والكلام.

كما استعرض الأزهري مواضع أخرى من الجزء الرابع عشر، ومنها قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ﴾، مؤكدًا أن خزائن كل شيء بيد الله وحده، سواء كانت علمًا أو حلمًا أو رزقًا، داعيًا إلى التوجه لله عز وجل في طلبها.

وفي سياق متصل، أشار الأزهري إلى الآيات التي وصفت الصفح الجميل، والصبر الجميل، والهجر الجميل، والسراح الجميل، مبينًا أن هذه القيم تأتي جميعها في سياق النزاع والخصومة، وكأن القرآن الكريم يدعو إلى تغليب الجمال حتى في لحظات الخلاف.

واختتم الوزير الحلقة بالإشارة إلى وصف سيدنا إبراهيم عليه السلام بـأنه كان أمة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ﴾، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى وهبه صفات الكمال التي لا تجتمع إلا في أمة كاملة؛ ما يجعله نموذجًا متفردًا في الإيمان والقيادة.

وأكد الوزير أن التدبر في هذه القيم يسهم في بناء شخصية الإنسان المؤمن، ويؤهله ليكون عنصرًا فاعلًا في المجتمع، داعيًا إلى أن يستلهم المشاهدون من هذه المعاني ما يعينهم على التحلي بمكارم الأخلاق.