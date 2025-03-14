زيلينسكي يحضر مأدبة إفطار رمضانية في كييف

حضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مأدبة إفطار رمضانية أقيمت بالعاصمة كييف، بمشاركة وزيري الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي، والتجارة عمر بولاط.

كما شارك في الإفطار، زعيم تتار القرم مصطفى عبد الجليل قرم أوغلو، ونائب رئيس الوزراء الأوكراني لشئون إعادة الإعمار أوليكسي كوليبا، ووزير السياسات الزراعية والأغذية الأوكراني فيتالي كوفال، ومسئولون آخرون، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وفي كلمة خلال الفعالية، أشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تحافظ على تقاليد الإفطار الرمضاني.

وقال: "هذا جزء من تقاليدنا لإظهار الاحترام والامتنان لجميع أفراد شعبنا الذين يحتفلون بشهر رمضان، وللمجتمع المسلم في أوكرانيا".

وتطرق زيلينسكي إلى المحادثات التي جرت بين وفدي الولايات المتحدة وأوكرانيا في السعودية خلال شهر رمضان، والتي هدفت إلى إنهاء الحرب.

وفي هذا الصدد، أكد أنه إذا كان الضغط الأمريكي على روسيا كافيًا، فقد تكون هناك فرصة للبدء باتخاذ خطوات دبلوماسية قوية من أجل السلام خلال شهر رمضان، ووضع خطة لإنهاء الحرب فعليًا وضمان الأمن.

ووجّه الرئيس الأوكراني الشكر إلى جميع الحلفاء الذين يدعمون بلاده في هذه الأوقات الصعبة.

ويوم الثلاثاء، شهدت مدينة جدة السعودية انطلاق محادثات أمريكية أوكرانية لبحث التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين كييف وموسكو، وذلك برئاسة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الأوكراني أندريه سيبيها.

وعقبها أعلن الإعلام السعودي الرسمي موافقة أوكرانيا على مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مع روسيا يستمر شهرا.

وأمس الخميس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده توافق على مقترحات وقف إطلاق النار بشرط أن تكون ضامنة للسلام على المدى الطويل وتقدم حلولا للمشاكل التي تسببت في الأزمة.