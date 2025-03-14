السعودية تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لعودة الكهرباء وتدفق المساعدات إلى غزة

أعربت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، عن إدانة المملكة بأشد العبارات لممارسة سلطات إسرائيل أساليب العقاب الجماعي على الفلسطينيين في غزة بقطع الكهرباء عن القطاع، مجددةً "رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني".

وقالت الوزارة في بيان، إن المملكة تشدد على مطالبتها للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لعودة الكهرباء وتدفق المساعدات إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط، بحسي وكالة الانباء السعودية "واس".

وأضافت: "وتجدد المملكة دعوتها لتفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه الانتهاكات الخطيرة".