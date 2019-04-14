وفاة شخص متأثرا بجراحه جراء إطلاق نار خارج ملهى ليلي بأستراليا

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الأحد، عن أن أحد المصابين الأربعة في حادث إطلاق النار من سيارة خارج ملهى ليلي في مدينة ملبورن الأسترالية توفى متأثرا بجراحه، فيما لايزال شخص آخر في حالة حرجة.

وقالت شرطة فيكتوريا، في بيان، إن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في حي براهران جنوب شرقي ملبورن.

وذكرت الشرطة في وقت لاحق، أن رجلا يبلغ من العمر 37 عاما توفى في المستشفى متأثرا بجراحه. وقالت وسائل إعلام محلية إن الرجل كان حارس أمن، فيما لا يزال رجل يبلغ من العمر 28 عامًا في حالة حرجة. كما أصيب اثنان آخران بجروح لا تهدد الحياة.

وقال مفتش الشرطة، أندرو ستامبر، للصحفيين من مكان الحادث إن 3 من الذين تعرضوا لإطلاق النار موظفون بالملهى، حراس أمن، علاوة على شخص كان ينتظر الدخول إلى الملهى، وأضاف: "كانت الجروح ناجمة عن طلقات نارية اطلقت من مكان قريب للغاية"، واصفا الإصابات بأنها "مروعة".

وبدأ محققو جرائم القتل التحقيق في الحادث، فيما تم العثور لاحقا على سيارة بورش "إس يو في" سوداء اللون محترقة في ضاحية تبعد حوالي 30 كيلومترا. وقالت الشرطة إنها قد تكون على صلة بإطلاق النار.

وذكرت صحيفة "ذا إيدج" الصادرة في ملبورن، أنه من المتوقع أن تحقق الشرطة في صلات تربط بين هجوم الأحد ومحاولات ابتزاز سابقة للملهى الليلي من قبل عصابة للدراجات النارية خارجة عن القانون.