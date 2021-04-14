 مصرع شخص أثناء عمله على ماكينة دراسة قش بالدقهلية - بوابة الشروق
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مصرع شخص أثناء عمله على ماكينة دراسة قش بالدقهلية

جثة
جثة
نعمان سمير:
نشر في: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 5:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 5:21 م
لقى عامل مصرعه شخص بتهتك بالبطن والساعد، بعد تطاير أجزاء من ماكينة دراسة قش بالدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية ببلاغ لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة ، بوفاة شخص أثناء عمله على دراسة قش أرز بقطعة أرض زراعية كائنة بقرية "طناح" دائرة المركز.

وبانتقال الضباط والفحص تبين وفاة (أحمد محمد - 37 سنة) عامل، أثناء عمله على ماكينة دراسة قش أرز بقطعة أرض زراعية ملك زوج شقيقته، انفصلت قطعة حديدية حادة من الماكينة أثناء تشغيلها واصطدمت بالبطن فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وبسؤال شقيقه (أشرف محمد)، نجار، أيد ذات المضمون ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاة شقيقه.

بمناظرة الجثة تبين وجود تهتك بالبطن والساعد الأيمن، وبمعاينة ماكينة دراس القش تبين كسر قطعة التدوير الحديدية الخاصة بها
وتحرر المحضر رقم ۲۰۲۱ / ۳۰۹۰۰ إدارى مركز المنصورة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت نقل جثمان المتوفي إلى مستشفى المنصورة الدولي.

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