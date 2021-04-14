هاني شاكر عن عنبة وموزة: معرفهمش بس بحبهم في سلطة الفواكه مع التفاح

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، حول رأيه في عنبة وأحمد موزة، مازحًا: «أنا معرفهمش بس بحبهم في سلطة الفواكه مع التفاح، بيبقوا طعمين جدا»، بحسب تعبيره.

وعن رأيه في ويجز، أضاف شاكر، في حوار ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأربعاء، أنه تعرف على ويجز مؤخرًا، معقبًا: «إنسان جميل.. ومن الناس المحترمة اللي بتقدم لون مختلف عاجب الشباب كلهم».

وأكد احترامه لويجز بعد آخر مكالمة هاتفية بينهما، موضحًا أنهما اتفقا أن الأخير سيتقدم للنقابة في أقرب امتحان، للدخول إلى شعبة الراب.

وعن حديث «شيخ الحارة» حول وجود مسجلين خطر في نقابة المهن الموسيقية، أكد أنه اكتشف وجود عازفين مسجلين خطر داخل النقابة بالفعل، مضيفًا أنه اتضح أنهم «شلة».