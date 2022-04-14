زيلينسكي يشكر أصدقاء أوكرانيا لزيارتهم كييف

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بولندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا على الدعم الذي تقدمه، وذلك بعد أن زار رؤساء الدول الأربع العاصمة الأوكرانية كييف أمس الأربعاء.

وسافر الرئيس البولندي أندريه دودا والرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا ورئيس لاتفيا إيجلز ليفيتس والرئيس الإستوني ألار كاريس إلى أوكرانيا للقاء زيلينسكي لإظهار دعمهم وسط استمرار القصف الروسي لبلاده.

ونظمت بولندا الزيارة وقدمت أيضا الخدمات اللوجستية والأمن في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة مساء الأربعاء إن زيارة "أصدقاء أوكرانيا" كانت مفيدة ومثمرة.

ووصف الرئيس الأوكراني كلا من بولندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا بأنها الدول التي ساعدت أوكرانيا "منذ اليوم الأول" ولم تتردد في تزويد كييف بالأسلحة وليس لديها أي شك في العقوبات المفروضة على روسيا.