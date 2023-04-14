الرئاسي اليمني يتعهد بإطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين

تعهد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الجمعة، بالعمل على إطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين، كأولوية إنسانية.



وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي، في حسابه على موقع التواصل "تويتر": "يعود إلينا في هذا اليوم المبارك من الشهر الفضيل أبطالنا المعتقلون، وفي مقدمتهم اللواء محمود الصبيحي (وزير الدفاع الأسبق)، واللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي)، وعلى وجوهم المتعبه ترتسم ابتسامة شموخ وعزة وصمود لم تستطع ثماني سنوات من الأسر في سجون المليشيات الحوثية أن تكسر إباءهم ووطنيتهم".



وأضاف "سيبقى ملف المعتقلين حاضراً كأولوية إنسانية حتى يتم الإفراج الكامل عن كل المعتقلين والأسرى".



وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعة، أنها بدأت نقل نحو 900 محتجز على صلة بالنزاع في اليمن، وسط ترحيب وإشادة من المبعوث الأممي هانس جروندبرج.



وسيتم اليوم الجمعة نقل 250 أسيرا حوثيا من مطار عدن إلى صنعاء، مع نقل نحو 70 أسيرا من الطرف الحكومي من صنعاء إلى عدن، عبر عدة رحلات جوية.



وفي مارس الماضي، اتفقت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثية، على إطلاق 887 أسيرا من الجانبين، وذلك في ختام مشاورات عقدت بسويسرا استمرت لأيام.