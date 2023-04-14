سلوفاكيا تحظر واردات القمح الأوكراني بسبب المبيدات الحشرية

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حظرت سلوفاكيا، واردات القمح الأوكراني وعلف الحيوانات حتى إشعار آخر بعد العثور على مبيدات حشرية فيه.

وقال وزير الزراعة صمويل فلكان في براتيسلافا اليوم الجمعة، إنه أبلغ شخصيا سلطات الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن سلامة الغذاء وكذلك السفير الأوكراني في سلوفاكيا بذلك.

وأعلنت وزارة الزراعة السلوفاكية أمس الخميس أن أكبر مطحنة في سلوفاكيا فحصت شحنة تبلغ 1500 طن من القمح الأوكراني، ووجدت بها نسبا عالية من المبيدات الحشرية المحظورة في الاتحاد الأوروبي باعتبارها ضارة بالصحة.

وقالت الوزارة إن هذا الحظر لا مفر منه لحماية المستهلكين.

وتعد سلوفاكيا من بين أشد المؤيدين السياسيين والعسكريين لأوكرانيا.

في الوقت ذاته تعد سلوفاكيا واحدة من دول الاتحاد الأوروبي التي يشعر مزارعوها بالتهديد؛ بسبب الاستيراد المعفى من الرسوم الجمركية لكميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية التي سمح بها الاتحاد الأوروبي.

لذلك كانت هناك احتجاجات للفلاحين في بولندا ورومانيا.

وأبلغ فلكان أيضا بالنتائج التي توصل إليها مؤتمرا عبر الإنترنت لوزراء الزراعة في بولندا وجمهورية التشيك والمجر وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا مع ممثل أوكرانيا.

ووفقا له فإن الأمر يتعلق بالطرق التي يمكن لأوكرانيا من خلالها تسويق حبوبها دون أن يتضرر المزارعون في دول الاتحاد الأوروبي المجاورة من كميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية الأرخص ثمنا في الأسواق.