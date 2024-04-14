شهدت أسواق اللحوم بمحافظة كفرالشيخ بعد عيد الفطر المبارك انخفاضا في أسعار اللحوم الحمراء، وذلك بعد ارتفاعها خلال شهر رمضان الكريم؛ نتيجة ارتفاع الطلب عليها من قبل المستهلكين.

وأجرت الشروق جولة ميدانية بالأسواق لمعرفة الأسعار وآراء المستهلكين

وأكد علي محمود، موظف بمدينة كفر الشيخ، انخفاض أسعار اللحوم عن شهر رمضان، حيث انخفضت أسعار اللحوم بمحلات الجزارة من 400 إلى 360 جنيها، كذلك انخفضت أسعار اللحوم المجمدة البرازيلية من 320 إلى 280 جنيها .

بينما قالت هبة رفعت، ربة منزل، إن أسعار اللحوم انخفضت بعد عيد الفطر، موضحة أن أسعار اللحوم انخفضت بالمجمعات التابعة للمحافظة من 320 إلى 280 جنيها، مشيرة إلى أن أسعارها بمحلات الجزارة انخفضت من 400 إلى 320 جنيها.

وأوضح خالد محمد، تاجر لحوم، أن أسعار اللحوم انخفضت عقب العيد من 400 إلى 360 جنيها للكيلو، قائلا: "سوف تنخفض الأسعار أكثر من ذلك نتيجة انخفاض الطلب عليها بعد عيد الفطر، ومع انخفاض أسعار العلف سوف تنخفض التكلفة وذلك سوف يؤدي إلى انخفاض الأسعار أكثر من ذلك قريبا" .

وقال محمد صلاح دشيشة عضو الغرفة التجارية بكفر الشيخ لـ"الشروق"، إن أسعار اللحوم انخفضت بالفعل وسوف تنخفض خلال الفترة القادمة؛ نتيجة توافر اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ المختلفة التي وفرتها الغرفة التجارية والمحافظة والتموين، سواء لحوم حية أو طازجة أو مجمدة برازيلي أو هندي.