روسيا: تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود ومقاطعة كراسنودار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود و10 طائرات أخرى فوق أراضي مقاطعة كراسنودار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، "في 14 أبريل، نحو الساعة 06.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف على أراضي روسيا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود ومقاطعة كراسنودار".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بحسب سبوتنيك.