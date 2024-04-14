نفقت آلاف الخنازير في حريق اندلع بمنشأة كبيرة للتسمين في منطقة ألتمارك بولاية ساكسونيا-أنهالت شمال وسط ألمانيا.

وقالت فرقة الإطفاء في البداية، إن حوالي 20 ألف خنزير نفقوا في الحريق. وقال متحدث باسم الشركة في وقت لاحق يوم السبت إنه نفق 1750 أنثى خنزير علاوة على عدد غير معروف من صغار الخنازير.

ووفقا لمتحدثة باسم منطقة زالتسفيدل بمنطقة ألتمارك، فإنه عادة ما يكون هناك مع كل أنثى خنزير حوالي ثمانية خنازير صغيرة، وبحسب المعلومات، تم إنقاذ 5200 أنثى خنزير و35 ألف خنزير صغير.

ولفتت إدارة المنطقة المحلية إلى إرسال أكثر من 210 من رجال الإطفاء.

وقالت إنجا أوتي زونينشاين، رئيسة مكتب الشئون القانونية وشئون المقاطعات، إن أعمال مكافحة الحرائق ستستمر على الأرجح خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضافت أن الحريق دمر حوالي ثلث منشأة تسمين الخنازير.