الخارجية الإسرائيلية: نحن أقوياء وصامدون ولن نستسلم للإرهاب

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان نشرته اليوم الأحد باللغة الإنجليزية، أن إسرائيل "لن تستسلم للإرهاب"، وذلك في إشارة إلى الهجوم الإيراني "غير المسبوق"، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وجاء في رسالة الخارجية الإسرائيلية: "لقد كانت ليلة طويلة، ولكن هناك شيئا واحدا واضحا. (وهو) أننا أقوياء وصامدون ولن نستسلم للإرهاب أبدا"، مؤكدة أن "أولئك الذين يؤذون الشعب الإسرائيلي سيدفعون الثمن".

وشنت إيران على إسرائيل مساء أمس السبت، هجوما بمسيرات وصواريخ ردا على غارة إسرائيلية على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية بدمشق في الأول من أبريل الجاري، أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص بينهما قائدان برتبة بريجدير جنرال في الحرس الثوري الإيراني.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ إيران التي تشن فيها الجمهورية الإسلامية هجوما مباشرا على إسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق خلال العملية التي أطلق عليها اسم "الوعد الحقيقي"، عشرات المسيرات والصواريخ في اتجاه إسرائيل. ووفقا لبيانات إسرائيل، أطلقت إيران نحو 300 قذيفة واعترضت إسرائيل وحلفاؤها 99% منها.

وهناك قلق كبير حاليا من تفاقم النزاع في منطقة الشرق الأوسط. ومن غير الواضح كيف سترد إسرائيل على الهجوم