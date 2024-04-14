تمكنت قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الإسكندرية، من كشف ملابسات نشوب مشاجرة ووفاة عامل بالإسكندرية، وضبط طرفيها.



كان قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول (عامل "له معلومات جنائية"، به عدة جروح قطعية متفرقة بالجسم، طرف ثانى (شخصين "لهما معلومات جنائية"، مصاب أحدهما بجرح طعنى بالجسم وتوفي عقب وصوله للمستشفى) وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.. بسبب حدوث مشادة كلامية على خلفية خلافات سابقة بينهم تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم باستخدام أسلحة بيضاء، مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها والتى أودت بحياة المشار إليه.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع أمن الإسكندرية من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين واحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.