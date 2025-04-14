الحكومة: منح الرخصة الذهبية لجميع الاستثمارات السعودية في مصر

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، شدد على منح أولوية قصوى لدعم وتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، مشيرا إلى منح «الرخصة الذهبية» لجميع المشروعات الاستثمارية السعودية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، أن لقاء رئيس الوزراء، بوفد رجال الأعمال السعوديين، الإثنين؛ استهدف بحث فرص التعاون المشتركة.

وأشار إلى إعلان رئيس الوزراء أن «أي مشروع استثماري من المملكة سيحصل على الرخصة الذهبية»؛ لضمان سرعة التنفيذ وتجاوز أي تحديات بيروقراطية.

وذكر أن الاجتماع تناول استعراض المناخ الاستثماري الجاذب في مصر، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم القطاعات التي تسعى مصر لتطويرها وجذب الاستثمارات إليها، كالزراعة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات.

ولفت إلى نجاح اللجنة المتخصصة برئاسة مساعد رئيس الوزراء خلال الشهور الماضية في حل نحو 85% من مشكلات المستثمرين السعوديين القائمة، مؤكدا أنه يجري العمل على حل الجزء المتبقي والذي يتعلق بمسائل قانونية ممتدة.

وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار تولي اهتماما خاصا بالمستثمرين السعوديين، مشيرا إلى تخصيص مركز خدمات للمستثمرين السعوديين داخل مقر الهيئة.