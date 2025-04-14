البرلمان العربي: قصف إسرائيل للمستشفى المعمداني بغزة تجاوز كل الخطوط الحمراء

أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، اليوم، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للجريمة النكراء التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي، باستهدافه المباشر للمستشفى المعمداني في قطاع غزة، مما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن هذه الجريمة تمثل حلقة جديدة في سلسلة الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يقترفها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، واستهدافًا متعمدًا للمنشآت المدنية والطبية، بما في ذلك المستشفيات التي تُعد ملاذًا إنسانيًا لا يجوز المساس به تحت أي ظرف وتجاوزًا لكل الخطوط الحمراء.

وحذر اليماحي، من التداعيات الخطيرة لاستمرار الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم والذي أعطى الضوء الأخضر لكيان الاحتلال لاستمراره في حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من 19 شهرًا راح ضحيتها اكثر من 170 ألف من الشهداء والجرحى بالإضافة الى المفقودين، في تخطيط ممنهج لتفريغ الأرض من أهلها والقضاء على الوجود الفلسطيني.

ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي بكافة مؤسساته، وعلى رأسه مجلس الأمن ومنظمة الصحة العالمية، والبرلمانات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، والتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة والجرائم المروعة وحرب الإبادة بحق المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمنشآت الطبية في قطاع غزة.

وأكد اليماحي على وقوف البرلمان العربي الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحياة والحرية والكرامة، مطالبًا بمحاسبة قادة كيان الاحتلال على هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وفق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.