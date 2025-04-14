محافظ البنك المركزي: إدارة للثروات بالبنك الأهلي بعائد تنافسي

• بنوك مصر تحولت من مديونية 30 مليار دولار إلى فائض بـ10 مليارات





قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي إن الجهاز المصرفي مُستعد لبدء التعاون مع المستثمرين، ويتيح الآن فرصة لإدارة جزء من الثروات بعائد تنافسي عبر البنك الأهلي المصري.



وأوضح عبد الله قائلا: "ننشيء في البنك الأهلي برئاسة محمد الإتربي، إدارة للثروات، من أجل إدارة جزء من الثروات".



وتابع محافظ البنك المركزي: "سنبدأ بالسهل، لو هناك جزء من السيولة يُمكن وضعه في شهادات أو ودائع، نحن جاهزون من الغد بتقديم أسعار تنافسية، بما يتيح لينا سيولة كافية، وتحصلون حضراتكم على عائد وأمان".



" تشهد مصر استقرارًا في وضع الاقتصاد الكلي وأصبحت بلدًا أخرى اقتصاديًا غير التي كانت عليها قبل سنوات"، تبعا لحسن.



وأضاف عبد الله في لقاء نظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية في القاهرة بحضور عدد من الوزراء المصريين ورجال الأعمال السعوديين: "في بداية تكليفي كان هناك مشاكل كثيرة في التعاملات مع البنك السعودي، لكن الآن بنتكلم على بلد تانية من الناحية الاقتصادية".



وفند محافظ المركزي أسباب الاستقرار الكلي، موضحًا أن احتياطي النقد الأجنبي كان 33 مليار دولار فأصبح يتجاوز 47 مليار.



وأضاف أن البنوك كانت مديونة بحوالي 30 مليار للعالم الخارجي، لكن الآن أصبح لديها فائضًا بحوالي 10 مليارات دولار.



وذكر أن البضائع كانت متوقفة في الموانئ بسبب متأخرات بالميارات، متابعًا: "أتحدى الآن أن يكون أي شخص لديه قرش مُتعطل في سوق الصرف".



وتابع: "الدين الخارجي انخفض من 168 إلى حوالي 154 مليار دولار، والتضخم هبط من 38% إلى 13%".