فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض في فنلندا، بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات البلدية والإقليمية التي جرت أمس، واعتُبرت على نطاق واسع بمثابة انعكاس لعدم رضا الناخبين عن الحكومة المؤيدة لقطاع الأعمال.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، بحصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 23% من أصوات المجالس المحلية، بزيادة قدرها 5.3 نقطة مئوية، بينما جاء حزب رئيس الوزراء بيتيري أوربو، الائتلاف الوطني، في المرتبة الثانية بنسبة 21.9%، بحسب ما ورد في النتائج الأولية التي نشرتها وزارة العدل، اليوم الاثنين.

وجاء في المركز الثالث حزب الوسط المعارض بنسبة 4. 16% من الأصوات، بينما تراجع حزب الفنلنديين، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، بواقع 8. 6 نقطة مئوية، ليحصل إلى 6. 7%، بالمقارنة مع نتيجة الانتخابات التي أجريت في عام 2021.

وقام الناخبون باختيار ممثلين لأكثر من 300 من المجالس البلدية و21 من المجالس الإقليمية، التي تقوم بالإشراف على الخدمات الصحية والاجتماعية وخدمات الطوارئ في مناطق أوسع.