وليد سليمان: الحديث عن وائل جمعة محاولة المغرضين للتقليل من أساطير الأهلي

الأكثر قراءة
شيخ الأزهر: إطلاق لفظ «باشا» على شخص دفعه للتصور أنه مميز وله حق في توريث الوظائف والمناصب
فيديو.. مريض بكورونا: أنا و10 أفراد من أسرتي أصبنا بالفيروس بسبب «عزومة فطار أول رمضان»
قرار تأديبي.. لاريسا يطرد عمرو وردة ويعلن رحيله بشكل نهائي
بيومي فؤاد يعتذر عن مستوى «رجالة البيت»: دمنا تقيل.. لكل جواد كبوة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
مدح وليد سليمان نجم الأهلي، مسيرة زميله السابق بالقلعة الحمراء وائل جمعة، واصفا إياه بـ"الصخرة التي تحطمت عليها أحلام المهاجمين".
وكتب وليد سليمان عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، رسالة مدح مطولة لصخرة دفاع المنتخب السابق.
وأشار سليمان خلال رسالته إلى عدد بطولات وائل جمعة مع المارد الأحمر ومنتخب مصر، مشيرا إلى أنه اللاعب الوحيد المتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا 6 مرات.
وتساءل نجم الأهلي:«هو فيه مدافع في قارة أفريقيا حقق (34) بطولة ويلعب أساسيا ومؤثر في كل البطولات؟!».
وأتم:«الحديث عن وائل جمعة ما هو إلا محاولة كالعادة من بعض المغرضين للتقليل من أساطير النادي الأهلي، ولكن يصطدموا بحائط والحائط هو التاريخ الذي لا يكذب، يا جبل ما يهزك ريح».
View this post on Instagram
الصخرة التي تحطمت عليها أحلام المهاجمين. بطولات وائل جمعه أعلى من بطولات جميع أندية أفريقيا -اللاعب الوحيد في القارة الأفريقية اللي معاه ستة دوري أبطال أفريقيا ، مفيش نادي في افريقيا معاه أكتر من خمس بطولات إلا النادي الأهلي. -اللاعب الوحيد في القارة الأفريقية اللي معاه سته سوبر افريقي ، مفيش نادي في افريقيا معاه اكتر من أربع بطولات الا النادي الاهلي. -(8) دوري و (3) كأس مصر و (7) سوبر مصري و برونزية كأس العالم للأندية. -كأس الأمم الأفريقية (3) مرات مع منتخب مصر . -كاس العالم العسكرية 2001 مع منتخب مصر العسكري. -هو فيه مدافع في قارة أفريقيا حقق (34) بطولة و بيلعب أساسي و مؤثر في كل البطولات ?! الحديث عن وائل جمعه ما هو إلا محاولة كالعادة من بعض المغرضين للتقليل من أساطير النادي الأهلي ، ولكن بيصطدموا بحائط و الحائط هو التاريخ الذي لا يكذب. يا جبل ما يهزك ريح 💪💪💪
A post shared by Walid Soliman (@walidsolimanofficial) on May 14, 2020 at 6:11am PDT
الصخرة التي تحطمت عليها أحلام المهاجمين. بطولات وائل جمعه أعلى من بطولات جميع أندية أفريقيا -اللاعب الوحيد في القارة الأفريقية اللي معاه ستة دوري أبطال أفريقيا ، مفيش نادي في افريقيا معاه أكتر من خمس بطولات إلا النادي الأهلي. -اللاعب الوحيد في القارة الأفريقية اللي معاه سته سوبر افريقي ، مفيش نادي في افريقيا معاه اكتر من أربع بطولات الا النادي الاهلي. -(8) دوري و (3) كأس مصر و (7) سوبر مصري و برونزية كأس العالم للأندية. -كأس الأمم الأفريقية (3) مرات مع منتخب مصر . -كاس العالم العسكرية 2001 مع منتخب مصر العسكري. -هو فيه مدافع في قارة أفريقيا حقق (34) بطولة و بيلعب أساسي و مؤثر في كل البطولات ?! الحديث عن وائل جمعه ما هو إلا محاولة كالعادة من بعض المغرضين للتقليل من أساطير النادي الأهلي ، ولكن بيصطدموا بحائط و الحائط هو التاريخ الذي لا يكذب. يا جبل ما يهزك ريح 💪💪💪
A post shared by Walid Soliman (@walidsolimanofficial) on May 14, 2020 at 6:11am PDT