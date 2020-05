وليد سليمان: الحديث عن وائل جمعة محاولة المغرضين للتقليل من أساطير الأهلي

View this post on Instagram

الصخرة التي تحطمت عليها أحلام المهاجمين. بطولات وائل جمعه أعلى من بطولات جميع أندية أفريقيا -اللاعب الوحيد في القارة الأفريقية اللي معاه ستة دوري أبطال أفريقيا ، مفيش نادي في افريقيا معاه أكتر من خمس بطولات إلا النادي الأهلي. -اللاعب الوحيد في القارة الأفريقية اللي معاه سته سوبر افريقي ، مفيش نادي في افريقيا معاه اكتر من أربع بطولات الا النادي الاهلي. -(8) دوري و (3) كأس مصر و (7) سوبر مصري و برونزية كأس العالم للأندية. -كأس الأمم الأفريقية (3) مرات مع منتخب مصر . -كاس العالم العسكرية 2001 مع منتخب مصر العسكري. -هو فيه مدافع في قارة أفريقيا حقق (34) بطولة و بيلعب أساسي و مؤثر في كل البطولات ?! الحديث عن وائل جمعه ما هو إلا محاولة كالعادة من بعض المغرضين للتقليل من أساطير النادي الأهلي ، ولكن بيصطدموا بحائط و الحائط هو التاريخ الذي لا يكذب. يا جبل ما يهزك ريح 💪💪💪