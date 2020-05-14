وليد سليمان: الحديث عن وائل جمعة محاولة المغرضين للتقليل من أساطير الأهلي

مدح وليد سليمان نجم الأهلي، مسيرة زميله السابق بالقلعة الحمراء وائل جمعة، واصفا إياه بـ"الصخرة التي تحطمت عليها أحلام المهاجمين".

وكتب وليد سليمان عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، رسالة مدح مطولة لصخرة دفاع المنتخب السابق.

وأشار سليمان خلال رسالته إلى عدد بطولات وائل جمعة مع المارد الأحمر ومنتخب مصر، مشيرا إلى أنه اللاعب الوحيد المتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا 6 مرات.

وتساءل نجم الأهلي:«هو فيه مدافع في قارة أفريقيا حقق (34) بطولة ويلعب أساسيا ومؤثر في كل البطولات؟!».

وأتم:«الحديث عن وائل جمعة ما هو إلا محاولة كالعادة من بعض المغرضين للتقليل من أساطير النادي الأهلي، ولكن يصطدموا بحائط والحائط هو التاريخ الذي لا يكذب، يا جبل ما يهزك ريح».