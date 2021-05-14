زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال شرقي اليابان ولا تحذير من تسونامي

(د ب أ)

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر شمال شرقي اليابان اليوم الجمعة، لكن السلطات لم تصدر تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع اصابات أو أضرار بالممتلكات، كما لم يحدث أي شذوذ في منشآت الطاقة النووية في المنطقة، بما في ذلك محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، وفقًا لسلطات تنظيم الطاقة النووية.

وقالت الوكالة إن الزلزال وقع في الساعة 0858 صباح اليوم الجمعة يالتوقيت المحلي ( 2358 يوم الخميس بتوقيت جرينتش) وكان مركزه قبالة ساحل مقاطعة فوكوشيما على عمق 40 كيلومترا.

وضرب زلزال بلغت قوته 3ر7 درجة على مقياس ريختر شمال شرقي البلاد في شهر شباط/فبراير الماضي، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة حوالي 190 آخرين.

وأحيت اليابان مؤخرًا الذكرى العاشرة للزلزال الذي بلغت قوته 9 درجات وموجات المد العاتية "تسونامي" التي نتجت عنه في نفس المنطقة في 11 أذار/مارس 2011، مما خلف حوالي 18400 قتيل أو مفقود.

وحدث انهيار ثلاثي في مفاعل فوكوشيما النووي في أعقاب الكارثتين الطبيعيتين المزدوجتين، مما أدى إلى إطلاق مواد مشعة في البيئة المحيطة.

ولا يزال عشرات الآلاف من الأشخاص غير قادرين على العودة إلى ديارهم بالقرب من المنشآت بسبب التلوث الإشعاعي.

وتقع اليابان عند نقطة التقاء أربع صفائح تكتونية، مما يجعلها عرضة بشكل خاص للنشاط الزلزالي. كما أن البلاد أيضا تعتبر موطنا لـ 100 بركان نشط.