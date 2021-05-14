صحة الغربية: استمرار عمل مراكز تلقى لقاح كورونا خلال أيام عيد الفطر

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، استمرار فعاليات تلقى أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين المستحقين، خلال أيام عيد الفطر المبارك.



وأشار حميدة إلى أن جميع مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظة، تعمل بشكل متصل ومستمر على مدار الساعة دون انقطاع في ايام عيد الفطر المبارك، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء، ودعا جميع الأطقم الطبية والمواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح.



وأكد عبد الناصر أن الدولة والحكومة المصرية ضربت أروع الأمثلة في المواجهة والتصدى لفيروس كورونا منذ اللحظة الأولى وذلك بفضل الرعاية والدعم المتواصل والمتابعة المستمرة لرئيس الجمهورية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق رحمي وبفضل تضافر جهود أجهزة الدولة.



وأوضحت الدكتورة نشوي مازن مدير إدارة الرعاية الأساسية أنه تم زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا وإعطائه للمواطنين بنطاق المحافظة، حيث تم اختيار 11 مركزا جديدا لتصل أعداد المراكز إلى 20 مركزا بنطاق المحافظة، وذلك نظرا لزيادة أعداد المواطنين وحرصا على راحة أبناء الغربية.



وأشار الدكتور أحمد الدالى نائب مدير الرعاية الأساسية إلى أنه تم الانتهاء من التجهيز التام للمراكز الجديدة التى تم اختيارها لتكون مستعدة لاستقبال المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة ووصلتهم الرسالة بالتوجه لأحد مراكز التطعيم بنطاق المحافظة.