توفى مريض، يوم الجمعة، داخل أحد المستشفيات بمنطقة الساحل، إثر انفجار جهاز رعاية طبية أثناء خضوعه للفحص الطبي.

وتلقّى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الساحل، يفيد بأن أسرة المريض "خيرالله.أ" 49 عاما، تتهم إدارة أحد المستشفيات الشهيرة فى المنطقة بالتسبب فى وفاته محترقا داخل غرفة الرعاية المركزة أثناء خضوعه للفحص الطبى.

وفور انتقال أجهزة الأمن، عثر على جثة عامل، وبسؤال أسرته أفادوا بأنه دخل المستشفى لمعاناته من وعكة صحية، واتهموا المستشفى بالتسبب في وفاته محترقا داخل غرفة الرعاية المركزة بعد انفجار الجهاز الطبي، وتحرر محضر بالواقعة.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثة المتوفى بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة، واستدعاء أسرة المتوفى لاستكمال التحقيقات، كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الحادث.