

أمرت نيابة جنوب الجيزة، إخلاء سبيل مدرسة الأحياء وزوجها و5 بودي جاردات المتهمين بواقعة تنظيم عرض مسرحى وتقديم درس خصوصي لعدد من الطلاب في مادة الأحياء، بكفالة مالية.



وتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمدرسة خلال تنظيمها عرضا مسرحيا، وتقديمها درسا خصوصيا بدون ترخيص، لعدد كبير من الطلاب، واستعانتها بعدد من البودي جارد في عملية التنظيم.



وبعمل التحريات، تبين أنها تدعى أسماء، مقيمة بمنطقة الهرم وأنها حاصلة على بكالوريوس علوم قسم أحياء ولا تعمل مدرسة بأي مدرسة كما أشيع وأنها تقدم دروسا داخل سناتر تعليمية غير مرخصة.



وأضافت التحريات، أن المتهمة نظمت مؤخرا عرضا مسرحيا تعليمي بمسرح بمنطقة الأزبكية في القاهرة.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان اختبائها بمنزل والدها بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.



كما تمكنت القوات من ضبط زوجها و5 بودي جاردات كانوا رفقتها واقتيادهم إلى ديوان القسم.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.