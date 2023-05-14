انطلاق مشروع الرواق الأزهري للطفل والأسرة بمراكز شباب المنيا

انطلقت فعاليات المشروع القومي الرواق الأزهري بمراكز شباب المنيا، اليوم الأحد، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر أحمد الطيب، وتنفذه الإدارة المركزية لتنمية النشء، وإدارة الموهوبين والمبدعين؛ بهدف نشر الفكر الوسطي ومحاربة الأفكار الهدامة.



وأكد مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن إدارة تنمية النشء بالمديرية نفذت فعاليات الورشة الأولى خلال شهر مايو، تحت عنوان طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، بمشاركة أكثر من 50 طليعا وطليعة لكل مركز شباب من مراكز الشباب البرجاية، وقد أدار الحلقة، الشيخ أسامة ربيع واعظ بالأزهر الشريف، بمركز شباب دماريس والشيخ عيسى محمد محمود بالأزهر الشريف.



وأضاف عكاشة، أن البرنامج يهدف إلى بث روح الولاء والانتماء والسلام بين النشء، ونشر الفهم الصحيح لتعاليم الإسلام السمحة، طبقا للمنهج الْأزهري الوسطي، والبعد عن المفاهيم المغلوطة، وإلمام أبناءنا النشء بأمور دينهم؛ للوقوف في وجه التيارات والأفكار المنحرفة، والحفاظ عَلَى الهوية الإسلامية والعربية والوطنية، ومناقشة قضايا المجتمع ومشاكله وإيجاد الحلول المناسبة له.