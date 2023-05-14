إزالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمركز كفر الشيخ، ضمن الموجة 21.



وتمكنت الحملة من إزالة 14 حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة فدانين و240 مترًا، برئاسة المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء محمود الكموني، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام.



ونفذت الحملة قرارات الإزالة لحالات التعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وكذلك مخالفات البناء، بتواجد أمني مكثف للقيادات الأمنية للجهاز الأمني بكفر الشيخ، ورجال الشرطة، وحضور نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء قرى مركز كفر الشيخ، ومندوبي حماية الأراضي، والجمعيات الزراعية، والفنيين من الإدارة الهندسية.



ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.