 وزير خارجية بريطانيا: الهجمات على قوافل المساعدات المتوجهة لغزة مروعة - بوابة الشروق
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وزير خارجية بريطانيا: الهجمات على قوافل المساعدات المتوجهة لغزة مروعة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 5:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 5:49 م

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، إن الهجمات على قوافل المساعدات المتجهة لغزة “مروعة” وينبغي على إسرائيل محاسبة المسئولين عنها.

وأضاف كاميرون، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "هجمات المتطرفين على قوافل المساعدات المتوجهة إلى غزة مروعة. سكان غزة يواجهون خطر المجاعة وهم في حاجة ماسة إلى الإمدادات"، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وشدد وزير الخارجية البريطاني على أنه "لا بد لإسرائيل من محاسبة منفذي الهجمات وفعل المزيد للسماح بإدخال المساعدات، سأثير مخاوفي مع الحكومة الإسرائيلية".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقف الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على عمال الإغاثة بغزة وضمان مساءلة المهاجمين.

وقالت إن القوات الإسرائيلية شنّت 8 ضربات على الأقل على قوافل ومبان لعمال إغاثة في غزة منذ أكتوبر الماضي، رغم تقديم منظمات الإغاثة إحداثيات مواقعها لضمان حمايتها، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

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