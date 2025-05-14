ترامب يطلب من الشرع الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الأربعاء، بنظيره السوري أحمد الشرع، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك قبل انطلاق فعاليات القمة الخليجية الأمريكية.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض، إن ترامب حث نظيره السوري على الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، والتي تمت برعاية أمريكية خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي أخبر «الشرع» أن «أمامه فرصة عظيمة لتحقيق إنجاز تاريخي في بلاده».

ووفق البيان، نصح ترامب نظيره بـ«حث الإرهابيين الأجانب على مغادرة سوريا، وترحيل الإرهابيين الفلسطينيين، ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم داعش».

من جانبه، أكد الرئيس السوري التزام دمشق باتفاق فك الاشتباك مع إسرائيل، الذي تم التوصل إليه في عام 1974، ودعا الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في النفط والغاز السوري.

وأعلن ترامب يوم أمس الثلاثاء خلال خطاب أنه سيرفع العقوبات عن سوريا، وأنه سيلتقي الشرع، الذي سيكون في الرياض لحضور اجتماعات مع مجلس التعاون الخليجي.

وقال ترامب الثلاثاء من الرياض، إنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي.

وأضاف أن قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء لمنح السوريين فرصة جديدة.

كما وجّه كلامه للسوريين قائلاً: «اجعلونا نرى شيئا خاصا من أجل مستقبلكم»، لافتا إلى أن الولايات المتحدة قامت بالخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا، بعدما شهدت الكثير من البؤس.