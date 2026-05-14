غلق مركز للنساء والتوليد يُدار بدون ترخيص في بني سويف

شنت مديرية الصحة ببني سويف، حملة تحت إشراف إدارة العلاج الحر على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز ناصر، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع المديرية في مجال تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومنضبطة للمواطنين.

وتضمن التقرير الذي أعده الدكتور هاني جميعة، الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم، مدير إدارة العلاج الحر، بتنظيم حملة تفتيشية، أسفرت عن غلق مركز للنساء والتوليد غير مرخص، إلى جانب رصد مخالفات صحية بمركز للجراحة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

كما شملت الحملة المرور على مركز للجراحة العامة، وتبين وجود مخالفات للاشتراطات الصحية وعدم الالتزام بسياسات مكافحة العدوى، وجارٍ استصدار قرار غلق طبقًا لأحكام القانون، وذلك بمشاركة الدكتورة ناردين عبد الحاكم والدكتورة هند جمال، مساعدي مدير إدارة العلاج الحر.