منظمة ألمانية قد تكون أول ضحايا الغرامات الإيطالية ضد سفن إنقاذ المهاجرين

قد تصبح منظمة "سي ووتش" الألمانية، غير الحكومية، أول ضحية للقانون الإيطالي الجديد الذي يفرض غرامة ضد سفن إنقاذ المهاجرين، إذا ما حاولت توصيل 52 شخصا على متنها هذا الأسبوع إلى جزيرة لامبيدوسا.

وقال روبين نيوجيبايور، المتحدث باسم المنظمة، اليوم الجمعة: "السفينة سي ووتش 3 الإغاثية تنتظرحاليا على بعد 15 ميل بحري (28 كيلومتر ) من لامبيدوسا".

والسفينة الأن في المياه الدولية، وأصدر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني تعليمات للشرطة والبحرية وخفر السواحل بإبقاء السفينة بعيدا عن المياه الإقليمية لإيطاليا.

وإذا انتهكت السفينة "سي ووتش" مثل هذه القرارات، فإنها قد تتعرض لغرامة تتراوح بين 10 آلاف إلى 50 ألف يورو (11200 - 56000 دولار أمريكي)، وهي المنصوص عليها في القرار الذي تبنته الحكومة الإيطالية يوم الثلاثاء الماضي.

وغرد سالفيني في صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: " الموانئ مغلقة أمامهم"، متهما منظمة "سي ووتش" بأداء ألعاب سياسية بالمهاجرين، بدلا من التوجه بهم إلى أقرب ميناء.

وجرى إنقاذ المهاجرين يوم الأربعاء على بعد 47 ميلا بحريا من السواحل الليبية.

ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيطاليا إلى إعادة النظر في قرارها الذي قد يستهدف "سي ووتش".

وقالت المفوضية أول أمس الأربعاء: "في ضوء الوضع الأمني شديد التقلب، والتقارير الدائرة بشأن انتهاكات حقوق الانسان والاستخدام الروتيني احتجاز اشخاص يتم انقاذهم أو اعتراضهم في البحر، يجب عدم إعادة أي شخص إلى ليبيا".