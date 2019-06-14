وكالة الطاقة: تراجع إنتاج نفط إيران لأدني مستوى له منذ أواخر الثمانينات

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، عن تراجع إنتاج نفط إيران إلى 2.4 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر الثمانينات، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، صباح الجمعة.

وكانت وكالة الطاقة الدولية صرحت بأن صادرات إيران من النفط انخفضت في مايو الماضي بمقدار 480 ألف برميل لتصل إلى 810 ألف برميل يوميا.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران تطال قطاع التعدين، متوعدًا إياها بمزيد من الإجراءات إذا لم تغير سلوكها بشكل جذري.

كما وجه ترامب رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها.

جاء ذلك بعد إعلان إيران، مطلع مايو الماضي، عن تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق مهددة بإجراءات إضافية خلال 60 يومًا حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.