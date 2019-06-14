ساسة ألمان يحذرون من تصاعد العنف في الشرق الأوسط

حذر ساسة ألمان من تصاعد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وقال رولف موتسنيش، الرئيس المؤقت للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، في برلين اليوم الجمعة عقب مباحثات مع قادة الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم، إن الأزمة الدولية تتفاقم الآن، ولن تمر دون أن تترك أثرا على أوروبا.

يُذكر أن ناقلة يابانية تديرها شركة ألمانية وسفينة نرويجية تعرضتا للهجوم في خليج عمان أمس الخميس. وتحمل الولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجوم، وتنفي طهران ذلك.

ومن جانبه، قال السياسي الألماني راينهارد بوتيكوفر، الذي يترأس كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي، : "يوجد في طرفي هذا النزاع الخطير متطرفون، يؤججون الوضع باستفزاز أعمى".

وأكد بوتيكوفر في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم أن مسؤولية اتخاذ موقف واضح ضد هذه الأطراف الفاعلة "مسؤولية القيادة الإيرانية والرئيس الأمريكي أيضا"، مضيفا أنه لا ينبغي تبديد "فرصة التهدئة"، التي أتاحتها محاولة الوساطة لرئيس الوزراء الياباني خلال زيارته لإيران.