جونسون يطالب بمزيد من التحقيقات حول منشأ فيروس كورونا

طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإجراء مزيد من التحقيقات حول منشأ فيروس كورونا.

وفي كلمته في ختام قمة مجموعة G7 التي تستضيفها بلاده، قال جونسون إنه "في الوقت الذي لا يبدو أن هذا المرض قد خرج من مختبر، إلا أن العالم بحاجة إلى المزيد من المعرفة"، حسبما نقلت وكالة"أسوشيتد برس".

ورغم رفض معظم خبراء الصحة العامة والمسئولين الحكوميين الفرضية القائلة بأن فيروس كورونا تسرب عن طريق الخطأ من مختبر صيني، إلا أن هذا الاعتقاد يخضع لتحقيق أمريكي جديد أمر به الرئيس جو بايدن.

وأيد قادة مجموعة السبع دعوات لإجراء مزيد من التحقيقات الشفافة تحت إشراف خبراء للنظر في أصل الفيروس.

ولا يزال الكثير من العلماء يعتقدون أن الفيروس انتقل على الأرجح من الحيوانات إلى البشر.