صحفية نيجيرية تفوز بجائزة الحرية من مؤسسة دويتشه فيله الإعلامية الألمانية

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حصلت الصحفية الاستقصائية النيجيرية توبوري أوفوري على جائزة الحرية من مؤسسة (دويتشه فيله) الإعلامية الألمانية.

وتسلمت أوفوري جائزة (دويتشه فيله لحرية التعبير) اليوم الاثنين.

من جانبه، قال مدير المؤسسة بيتر ليمبورج في بيان إن " توبوري أوفوري واجهت تحديات شديدة خلال أعمالها الاستقصائية عن الإتجار بالشابات وتسفيرهن من أفريقيا إلى أوروبا، ولقد لفتت انتباه السلطات إلى مصير عدة آلاف من الضحايا، وما كانت السلطات ستضطر إلى التحرك لولا عمل الصحفية الشجاعة".

وقالت أوفوري في كلمة شكر :" من الصعب العمل كصحفية في نيجيريا" مشيرة إلى أنه يتعين على المرء هناك أن يكافح من أجل توفير أساس اقتصادي لعمله ومن أجل الوصول إلى المعلومات " وكانت الأبواب تغلق في وجوهنا عندما كنا نوجه أسئلة وكنا نتعرض للمضايقة والترهيب والاعتقال وكنا نوضع خلف القضبان".

وأشارت أوفوري إلى تردي حالة الصحافة الحرة في بلادها وفي الدول الأفريقية المحيطة.

يذكر أن دويتشه فيله تمنح الجائزة منذ عام 2015 للأشخاص أو المبادرات التي تقدم دعما بارزا لحقوق الإنسان و حرية الرأي.

وأكد ليمبورج:" نحن بحاجة إلى صحفيين شجعان من أجل إمداد الناس بمعلومات مستقلة".