لجنة الفيروسات التنفسية بالتعليم العالي: أعداد المصابين بكورونا تتناقص

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، بحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة، والدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، واللواء طبيب خالد عامر رئيس مركز الخلايا الجذعية والطب التجديدي بالقوات المسلحة، والأعضاء.



وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها اللجنة لمواجهة COVID-19، مشيدا بالنجاح في مواجهة الموجتين الأولى والثانية من جائحة كورونا، مؤكدا تناقص أعداد المصابين بكورونا الآن، وانخفاض معدل المصابين حاليا بالمستشفيات الجامعية.



وخلال الاجتماع، أوصت اللجنة بإنشاء عيادة متخصصة بالمستشفيات الجامعية لمتلازمة ما بعد الإصابة بكورونا بحيث تضم عدد من التخصصات الطبية؛ لعلاج الآثار النفسية والطبية للمتعافين من فيروس كورونا المستجد، وتكون بجميع محافظات الجمهورية.



كما ناقشت اللجنة الدراسة التي أجريت على الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.