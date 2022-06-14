رئيس مجلس النواب اللبناني يشدد على حرص بلاده على استخراج ثرواته والحفاظ على الاستقرار

شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، خلال لقائه الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكستين على حرص بلاده على استخراج ثرواته والحفاظ على الاستقرار.

واستقبل بري اليوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة هوكستين في حضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية دوروثي شيا.

وأكد رئيس مجلس النواب للموفد الأمريكي "أن ما تبلغه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع الحدود البحرية وحقوق لبنان باستثمار ثرواته النفطية هو متفق عليه من اللبنانيين كافة".

وأشار إلى أن النقاش تركز على موضوع ترسيم الحدود البحرية سيما أن اتفاق الإطار يبقى الأساس والآلية الأصلح في التفاوض غير المباشر استنادا إلى النصوص الواردة فيه.

ولفت إلى أن النصوص الواردة في اتفاق الإطار "تدعو إلى استمرارية اللقاءات وصولا إلى النتائج المرجوة والتي تفضي إلى ترسيم الحدود من دون المساس في حق لبنان بالحفر سيما أن البلوك رقم ( 9) الذي سبق ولزم وما يجري الآن هو مخالف للاتفاق من جهة ويحرم لبنان من حقوقه في وقت يسمح للكيان الإسرائيلي بالاستخراج والاعتداء الأمر الذي يعرض السلام في المنطقة ويفاقم من خطورة الأوضاع".

من جهته أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، بعد لقائه الوسيط الأمريكي اليوم على أهمية الوصول إلى اتفاق في موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. ووصف أجواء اللقاء ب"الإيجابية".

ووصل الوسيط الأمريكي إلى بيروت أمس الإثنين لبحث مسألة استكمال المفاوضات غير المباشرة للترسيم، وتستمر زيارته يومين يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين.

يذكر أن بري كان قد أعلن في بداية أكتوبر 2020 عن اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من الولايات المتحدة، حيث يواجه لبنان نزاعاً حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل.

وكان الرئيس اللبناني ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد دعيا هوكستين للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات، وذلك بعد دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة "إنرجيان باور" اليونانية في الخامس من يونيو الحالي حقل "كاريش" ضمن المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل عند الحدود البحرية الجنوبية.