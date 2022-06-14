قال الديوان الملكي السعودي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يجري زيارة رسمية المملكة أيام 16 و17 ذي الحجة 1443هـ، الموافقين 15 و16 يوليو 2022م، وذلك بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، أوضح الديوان في بيانه أن الزيارة تأتي تعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة.

وأوضح البيان أن بايدن يلتقي خلال الزيارة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

كما يتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني حضور بايدن قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين، تضم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، في يوم 17 ذي الحجة 1443هـ الموافق 16 يوليو 2022م.