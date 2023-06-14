أمير الكويت يتوجه إلى إيطاليا في زيارة خاصة

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أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الأربعاء، مغادرة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح البلاد متوجهاً إلى إيطاليا، وذلك في زيارة خاصة.

وكان في وداع الأمير على أرض المطار نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح والشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.