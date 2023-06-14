بلينكن يتعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا في قمة الناتو

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء إنه يعتقد أنه سيتم تخصيص المزيد من الدعم لأوكرانيا خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقررة في يوليو بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وأضاف بلينكن قبل اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في واشنطن: "أتوقع... أنكم سترون حزمة قوية قادمة من الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا، من القمة".

وستعقد قمة الناتو في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو.

وشدد ستولتنبرج على أن أوكرانيا تحرز تقدما في هجومها وأنها "تكسب أرضا".

وقال ستولتنبرج: "ما نعرفه جميعا هو أنه كلما زاد عدد الأراضي التي يستطيع الأوكرانيون تحريرها، كلما كانت أيديهم أقوى على طاولة المفاوضات، وزاد احتمال أن يفهم الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين أنه لن ينتصر أبدا في هذه المعركة".

كما قال الأمين العام لحلف الناتو إن "الغزو الوحشي" الروسي لأوكرانيا هو أيضا هجوم "على قيمنا الأساسية وعلى الأحرار في كل مكان".

وقال ستولتنبرج قبل اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض: "يجب ألا ينتصر الرئيس بوتين في هذه الحرب، لأن ذلك لن يكون مأساة للأوكرانيين فحسب، بل سيجعل العالم أكثر خطورة أيضا".

ومنذ أيام، أبلغت القوات المسلحة الأوكرانية عن تحرير عدد متزايد من القرى، خاصة في منطقة دونيتسك شرقا، والتي ضمتها روسيا.

وتتعرض أوكرانيا لهجوم من روسيا منذ أكثر من 15 شهرا. وتعتمد كييف على الأسلحة الثقيلة والذخائر من الغرب في سعيها لتحرير أراضيها المحتلة.