حارس قطر يقتنص جائزة أفضل لاعب في مباراة سويسرا

اقتنص محمود أبو ندى، حارس مرمى منتخب قطر جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سويسرا، التي أُقيمت لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب قطر مع نظيره، سويسرا، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب سان فرانسيسكو، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

ورغم تقدم منتخب سويسرا في معظم مجريات اللعب، إلا أن المباراة شهدت تألقًا كبيرًا من جانب الحارس القطري، محمود أبو ندى، الذي تصدى للعديد من الفرص والتسديدات السويسرية، التي حافظت على آمال فريقه في المواجهة، لحين اقتناص هدف التعادل.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد نهاية المباراة، عن فوز محمود أبو ندى بجائزة أفضل لاعب في المواجهة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا.

وتمكن منتخب قطر من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، عن طريق رأسية رائعة، من خوخي بوعلام، بعد عرضية متقنة.

وبتلك النتيجة، يحصل منتخبا قطر وسويسرا على أول نقطة لهما في بطولة كأس العالم، والتي يتساويان بها مع منتخبي كندا، والبوسنة والهرسك، اللذان تعادلا في نفس الجولة بنفس النتيجة.