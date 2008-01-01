محافظ البحيرة يعلن موافقة «الدفاع» على إلغاء حظر إصدار التراخيص لـ15 قرية

أعلن اللواء هشام آمنة، عن موافقة وزارة الدفاع على إلغاء حظر إصدار التراخيص لـ15 قرية من إجمالي 131 قرية بدائرة المحافظة، في استجابة سريعة لشكاوى أهالي القرى الوارد لها حظر من إصدار التراخيص.

وأكد المحافظ، أنه تم التنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والأمانة العامة لوزارة الدفاع لإلغاء الحظر الوارد من وزارة الدفاع بعدم تطبيق الاشتراطات المؤقتة في اعتماد مخططات تفصيلية إلا بعد الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بتحديد قيود الارتفاع المسموح بها للمنطقة طبقًا لمواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008م، مشيرًا إلى أنه تمت موافقة وزارة الدفاع على قيود الارتفاع لعدد 15 قرية بالارتفاعات المحددة أمام كل قرية ومنها قريتي قراقص وغربال الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 15 متر.

وأوضح أن عزبة سليم طوبيجان، الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 12 متر، وعزب طرابنيا (دربك) ومحمد عوض ومنشاة الوكيل وبسطرة وزاوية غزال وعزب قابيل ومنشاة ناصر ومنشاة حمور وقابيل الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 مترًا، والمعدية الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 12 مترًا، والطرح الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 15 مترًا، والمنشية الإبراهيمية الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 18 متر .

وأكد المحافظ على مواصلة واستمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والأمانة العامة لوزارة الدفاع لإلغاء الحظر عن باقي القرى وعددهم 116 قرية .

وذكرت مهندسة منال عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة بأنه تم تفعيل القرار الوزاري رقم 710 لسنة 2018م وجاري إرساله للوحدات المحلية للتعامل بموجبه وذلك وفقًا للاشتراطات البنائية المؤقتة وفقًا للمادة 15 من القانون، مشيرة إلى إنه في حالة طلب أحد الأهالي زيادة الارتفاع في أي قرية يتم موافاة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة بعدد 4 نسخ مساحية لإرسالها لوزارة الدفاع للحصول على الموافقة على زيادة قيود الارتفاع.