وزير الدفاع الفرنسي: باريس تحافظ على هدف إنشاء «جيش أوروبي»

قال وزير الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان، إن "طموح" فرنسا طويل الأجل يتمثل في العمل مع عدة دول أخرى لتأسيس جيش أوروبي للمشاركة في المشتريات والقيادة والعمليات، وذلك في تأكيد للخطة التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه لم يتم بعد تحديد تفاصيل تأسيس جيش قاري، وقد تنبثق التفاصيل من مبادرة التدخل الأوروبية الحالية، وهي جهد قائم في التعاون العسكري يركز على المشتريات والعمليات بين 10 دول.

وقال بارلي إنه من المتوقع انضمام المزيد من الدول، بما فيها السويد والنرويج.

وسوف ينضم رؤساء ووزراء من البلدان التي شاركت بالفعل في المبادرة إلى ماكرون في العرض العسكري الذي يقام اليوم الأحد في باريس احتفالا بالعيد القومي (يوم الباستيل)، ثم يتناولون الغداء معه في قصر الإليزيه.

وفي بيان اليوم على موقعه على الإنترنت، قال ماكرون إن "تعزيز قدرتنا على العمل معا" هو أحد أولوياته.

ومنذ تولي السلطة، دعا ماكرون إلى تأسيس جيش للاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى توترات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي فسر المبادرة على أنها محاولة لاستبعاد الولايات المتحدة. وتوفر الولايات المتحدة حاليا أكثر من 40% من الأفراد العسكريين لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال بارلي إن تهديدات ترامب السابقة بالانسحاب من الناتو أعطت مشروع الجيش الأوروبي دفعة قوية.