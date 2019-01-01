اشتباكات بين شرطة بنجلاديش ومحتجين على رفع أسعار الغاز

شهدت عاصمة بنجلاديش داكا اشتباكات خارج وزارة الطاقة بين الشرطة وعشرات المواطنين المحتجين على القرار المفاجئ الذي أعلنت عنه حكومة بلادهم بشأن رفع أسعار الغاز الطبيعي بمقدار الثلث.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن "تحالف اليسار الديمقراطي" من نظم احتجاجات اليوم /الأحد/، مشيرًا إلى أن 15 فردًا من أعضاء التحالف قد أصيبوا خلال المواجهات مع الشرطة.

ومن جهته، قال روهين حسين، أمين "الحزب الشيوعي" في بنجلاديش التابع للتحالف: "حاولنا الذهاب إلى مكتب وزارة الطاقة لإثارة مخاوفنا بشأن رفع أسعار الغاز، إلا أن الشرطة منعتنا واشتبكت معنا.

فيما أوضحت الشرطة أن الضباط حاولوا منع المحتجين من اختراق حاجز وأنها لم تكن على علم بإصابة أي شخص.

وكانت رئيسة وزراء بنجلاديش، شيخة حسينة واجد، قد أعلنت الأسبوع الماضي أن زيادة أسعار المواد البترولية يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على النمو الاقتصادي.

ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أن "اللجنة المنظمة لقطاع الطاقة" التي تديرها الدولة أعلنت الشهر الماضي أنها سترفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 32 بالمائة في المتوسط لجميع المستخدمين بدءًا من الأول من شهر يوليو الجاري، الذي يعد اليوم الأول في السنة المالية في بنجلاديش.