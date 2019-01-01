ماكرون: فرنسا ستنشئ قيادة للفضاء داخل سلاح الجو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت إنه وافق على إنشاء قيادة للفضاء داخل سلاح الجو الفرنسي لتحسين القدرات الدفاعية للبلاد.



وفي كلمة أمام عسكريين عشية عرض يوم الباستيل، قال ماكرون إن العقيدة العسكرية الجديدة (الداعية) لتأسيس قيادة للفضاء ستعزز سبل حماية الأقمار الصناعية الفرنسية مضيفا أن الاستثمارات المرتبطة بالقيادة الجديدة لم تحدد بعد.



وقال ماكرون ”من أجل تأكيد هذه العقيدة وضمان تطوير وتعزيز قدراتنا الفضائية، سيتم إنشاء قيادة للفضاء داخل سلاح الجو في سبتمبر أيلول المقبل“.



وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي قالت في العام الماضي إنها ملتزمة بمنح فرنسا استقلالا استراتيجيا في مجال الفضاء.