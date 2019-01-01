وزير الخارجية الإيراني: إيران ستواصل تصدير نفطها تحت أي ظروف

قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان على موقعها الإلكتروني إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أبلغ نظيره البريطاني جيريمي هنت في اتصال هاتفي يوم السبت بأن إيران ستواصل تصدير نفطها تحت أي ظروف.



وقال ظريف أيضا إن على بريطانيا الإفراج سريعا عن ناقلة النفط جريس 1 التي احتجزتها قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية الأسبوع الماضي قبالة ساحل منطقة جبل طارق بالبحر المتوسط للاشتباه بانتهاكها العقوبات المفروضة على سوريا.



وكتب هنت على تويتر أنه أبلغ ظريف بأن بريطانيا ستسهل الإفراج عن الناقلة إذا قدمت طهران ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا.